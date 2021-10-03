Российский боксёр Давид Аванесян в четвёртый раз защитил титул чемпиона Европы

Российский боксёр Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы в весовой категории до 66,68 кг. В рамках боксёрского вечера, который состоялся в Лондоне, россиянин победил представителя Великобритании Лиама Тейлора.

Аванесян одержал победу во втором раунде техническим нокаутом. Судья остановил бой после того, как россиянин нанёс серию ударов.

Отметим, Аванесян в четвёртый раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте 2019 года.

Аванесян, бывший чемпион мира по версии WBA, дебютировал в профессиональном боксе в 2009 году. Теперь на его счету 28 побед (16 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Для Тейлора это поражение стало вторым в карьере. Также на его счету 23 победы, 11 из которых нокаутом. Ещё один бой завершился вничью.