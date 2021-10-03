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Малларки ярким нокаутом победил Смита на турнире UFC Вегас 38

Малларки ярким нокаутом победил Смита на турнире UFC Вегас 38
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В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX проходит турнир UFC Вегас 38. В рамках предварительного карда австралиец Джейми Малларки встретился с американцем Девонте Смитом.
Победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал Малларки.

Бой закончился победой австралийки во втором раунде техническим нокаутом.

Главным событием вечера станет противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.

Основной кард

Тиаго Сантос (№ 5) – Джонни Уокер (№ 10) — полутяжёлый вес
Кайл Докос (№ 14) – Кевин Холланд — средний вес
Алекс Оливейра – Нико Прайс — полусредний вес
Миша Циркунов (№ 13) – Кшиштоф Йотко — средний вес
Майк Бриден – Александер Эрнандес — лёгкий вес
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