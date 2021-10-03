Докос досрочно победил Холланда на UFC Vegas 38, но бой признали несостоявшимся

В со-главном бою UFC Vegas 38 в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX американец Кайл Докос досрочно победил соотечественника Кевина Холланда. Уже в первом раунде Докос успешно применил удушающий прием. Однако после совещания бой был признан несостоявшимся.

Причиной тому стало столкновение головами перед победной атакой Докаса, в результате которого Холланд упал лицом вниз, а удары головой в UFC запрещены.

Главным событием вечера стало противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером. Бой продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Сантосу. Для Тиаго эта победа стала 22-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 9 поражений. Уокер, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 17 победах.

Ранее на турнире Антонина Шевченко техническим нокаутом проиграла представительнице Австралии Кейси О'Нилл. Латвиец русского происхождения Михаил Циркунов раздельным решением проиграл поляку Кшиштофу Йотко.