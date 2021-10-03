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Куницкая отреагировала на победу своего мужа в главном бою UFC Vegas 38

Куницкая отреагировала на победу своего мужа в главном бою UFC Vegas 38
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Российский боец UFC Яна Куницкая отреагировала на победу своего мужа, бразильца Тиаго Сантоса в бою с соотечественником Джонни Уокером.

Их бой возглавил турнир UFC Vegas 38, который прошел в ночь на 3 октября в Лас-Вегасе. Бой продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Сантосу – 48-47, 48-47, 48-47. Для Тиаго эта победа стала 22-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 9 поражений. Уокер, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 17 победах.

«Словами не передать, как я горжусь тобой», — написала Куницкая в своём аккаунте в «Инстаграме».

Ранее в со-главном бою турнира американец Кайл Докос досрочно победил соотечественника Кевина Холланда. Уже в первом раунде Докос успешно применил удушающий прием. Однако после совещания бой был признан несостоявшимся. Причиной тому стало столкновение головами перед победной атакой Докаса, в результате которого Холланд упал лицом вниз, а удары головой в UFC запрещены.

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Сантос единогласным решением победил Уокера в главном бою турнира UFC Вегас 38
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