«Угадайте, почему взял 30-й». Менеджер Махачева сфотографировался с футболкой «Манчестера»

Менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с именной футболкой клуба «Манчестер Юнайтед». Ризван выбрал 30-й номер.



«Угадайте, почему я взял себе 30-й номер?», — спросил у подписчиков Магомедов.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Некоторые пользователи предположили, что Ризван намекнул на экс-чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее мнением о Махачеве поделился новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер. Он проведёт бой с Исламом на турнире UFC 267. Напомним, что изначально россиянин должен был сразиться с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267, однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участие в турнире.