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Обидчица Антонины Шевченко получила денежный бонус по итогам турнира UFC Vegas 38

Обидчица Антонины Шевченко получила денежный бонус по итогам турнира UFC Vegas 38
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Стали известны имена бойцов, ставших обладателями бонусов в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления на турнире UFC Vegas 38, проходившем в ночь на 3 октября в Лас-Вегасе. Ими стали четыре участника соревнований. Имена бойцов сообщила пресс-служба UFC в официальном «твиттере» организации.

Денежный приз достался представительнице Австралии Кейси О'Нилл, одолевшей Антонину Шевченко.

Бонус получил бразилец Дуглас Сильва де Андраде (победил в поединке с Гаэтано Пиррелло).

Кроме того, в UFС отметили австралийца Джейми Малларки (праздновал победу в бою с американцем Девонте Смитом), а также мексиканца Алехандро Переса (победил бразильца Джонни Эдуардо).

Ранее бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с соотечественником Джонни Уокером в главной бою UFC Vegas 38.

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Тиаго Сантос прокомментировал победу, одержанную в главном бою UFC Vegas 38
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