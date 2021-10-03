Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри — о Роналду: Манчестер недостаточно велик для нас двоих!

Фьюри — о Роналду: Манчестер недостаточно велик для нас двоих!
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что хотел бы провести боксёрский поединок на стадионе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд», а также поделился мнением о возвращении португальца Криштиану Роналду в состав «красных дьяволов».

«У меня осталось два боя, и я бы хотел провести поединок за титул в Манчестере. Я всегда мечтал сразиться на «Олд Траффорд».

Я действительно счастлив, что Роналду вернулся на «Олд Траффорд», но этот город недостаточно велик для нас двоих! Хотя если бы я жил в Манчестере, это было бы проблемой. У нас в Моркамбе нет очередей за бензином (многие заправки в Великобритании сейчас остались без бензина. — Прим. «Чемпионата»), у нас вообще почти нет пробок! В Моркамбе ничего нет, кроме сильного ветра и дождя. Но у нас хорошо», — приводит слова Фьюри The Sun.

Новость по теме
Эдди Хирн: Тайсон Фьюри не выглядит полностью готовым к бою с Деонтеем Уайлдером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021