Менеджер Хабиба обратился к Фергюсону

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал пост американского бойца UFC в лёгком весе Тони Фергюсона, который он разместил у себя в «твиттере». Тони показал, как проводит тренировочное занятие.



«Выглядишь здорово, чемпион», — написал Абдель-Азиз.

Фото можно посмотреть на странице Али Абдель-Азиза в «Твиттере».

Предыдущий бой Фергюсон проводил на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США). Тони тогда проиграл ирано-американскому бойцу Бенеилу Дариушу. Это поражение стало для него третьим подряд.



Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи. Тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.

Последняя победа Тони датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.