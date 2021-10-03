Менеджер Хабиба обратился к Фергюсону

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал пост американского бойца UFC в лёгком весе Тони Фергюсона, который он разместил у себя в «твиттере». Тони показал, как проводит тренировочное занятие.
«Выглядишь здорово, чемпион», — написал Абдель-Азиз.
Фото можно посмотреть на странице Али Абдель-Азиза в «Твиттере».
Предыдущий бой Фергюсон проводил на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США). Тони тогда проиграл ирано-американскому бойцу Бенеилу Дариушу. Это поражение стало для него третьим подряд.
Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи. Тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.
Последняя победа Тони датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.
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