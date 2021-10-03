Источник: Тайсон Фьюри не представил документов, подтверждающих наличие у него COVID-19

Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри до сих пор не предоставил документов, подтверждающих, что он переболел коронавирусом. Напомним, Фьюри объявил, что заразился коронавирусом перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером и потребовал перенести поединок.



«Ни один из наших врачей не проводил лабораторный ПЦР-тест Фьюри, Уайлдеру или другим боксёрам, чьи бои запланированы в тот же день. Мы не получали никаких документов о наличии COVID-19 у кого-то из спортсменов", — рассказал представитель легкоатлетической комиссии штата Невада.



Изначально бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли на 9 октября. В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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