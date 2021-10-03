Источник: Тайсон Фьюри не представил документов, подтверждающих наличие у него COVID-19

Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри до сих пор не предоставил документов, подтверждающих, что он переболел коронавирусом. Напомним, Фьюри объявил, что заразился коронавирусом перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером и потребовал перенести поединок.
«Ни один из наших врачей не проводил лабораторный ПЦР-тест Фьюри, Уайлдеру или другим боксёрам, чьи бои запланированы в тот же день. Мы не получали никаких документов о наличии COVID-19 у кого-то из спортсменов", — рассказал представитель легкоатлетической комиссии штата Невада.
Изначально бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли на 9 октября. В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
- 3 октября 2021
-
18:52
-
18:23
-
17:26
-
16:45
-
16:07
-
15:14
-
14:08
-
13:20
-
12:51
-
12:46
-
11:53
-
10:55
-
10:08
-
09:39
-
06:33
-
05:14
-
04:45
-
04:14
-
02:41
-
01:40
-
01:32
-
00:43
-
00:32
- 2 октября 2021
-
23:37
-
22:53
-
21:48
-
20:53
-
19:49
-
18:49
-
17:41
-
16:50
-
15:27
-
14:15
-
13:41
-
12:27