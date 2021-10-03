Минеев: раз я в первом бою побил Исмаилова с одной рукой, то в этот раз побью ещё сильнее

Известный боец ММА Владимир Минеев поделился ожиданиями от второго поединка с Магомедом Исмаиловым. В первом бою двух российских бойцов была зафиксирована ничья. Поединок Минеева и Исмаилова состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global в Сочи на WoW Arena.
«Раз я в первом бою побил Исмаилова с одной рукой, то в этот раз побью ещё сильнее. Исходя из его последних боев, если провести аналитику, то 60% времени он проводит в стойке. Не вижу здесь великой борцовской составляющей. Да, у него есть мощь, он может снести, прижать, но на этом, наверное, заканчивается борцовская история. Дальше надо бить. Исмаилов – среднестатистический борец», – рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу Руслана Гумилёва.
На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.
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