Пейдж — о спорной победе над Лимой: буду настаивать на третьем бое

Боец Bellator Майкл Пейдж выразил готовность провести третий поединок с Дугласом Лимой. 2 октября Пейдж победил Лиму раздельным решением судей, с чем не согласились многие эксперты и любители ММА.



«Честно скажу, что буду настаивать на третьем бое. Пусть это будут пять раундов, почему нет? Пусть поединок продолжается подольше. Если после третьего раунда будет сложно выделить победителя, у меня будут ещё два раунда, чтобы поймать свой ритм и довести дело до конца. Тогда я уничтожу Лиму», — приводит слова Пейджа MMA Fighting.



Напомним, в первом поединке, который состоялся в 2019 году, Майкл потерпел сокрушительное, первое в его карьере поражение нокаутом во втором раунде. Всего на его счету 20 побед в смешанных единоборствах при одном поражении.