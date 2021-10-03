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Пейдж — о спорной победе над Лимой: буду настаивать на третьем бое

Пейдж — о спорной победе над Лимой: буду настаивать на третьем бое
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Боец Bellator Майкл Пейдж выразил готовность провести третий поединок с Дугласом Лимой. 2 октября Пейдж победил Лиму раздельным решением судей, с чем не согласились многие эксперты и любители ММА.

«Честно скажу, что буду настаивать на третьем бое. Пусть это будут пять раундов, почему нет? Пусть поединок продолжается подольше. Если после третьего раунда будет сложно выделить победителя, у меня будут ещё два раунда, чтобы поймать свой ритм и довести дело до конца. Тогда я уничтожу Лиму», — приводит слова Пейджа MMA Fighting.

Напомним, в первом поединке, который состоялся в 2019 году, Майкл потерпел сокрушительное, первое в его карьере поражение нокаутом во втором раунде. Всего на его счету 20 побед в смешанных единоборствах при одном поражении.

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