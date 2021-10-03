«Я здесь». Тиаго Сантос объявил о желании подраться с Иржи Прохазкой

Боец полутяжёлого дивизиона UFC Тиаго Сантос объявил о желании встретиться в октагоне с Иржи Прохазкой. Напомним, Сантос занимает пятую строчку в рейтинге полутяжеловесов, Прохазка идёт вторым.
«Я уверен, что заслуживаю чего-то большего. Мне бы хотелось победить чемпиона дивизиона. Как минимум, считаю, что заслуживаю в соперники кого-то из топ-5. Если я выиграю, тогда точно смогу выйти на титульный бой. Думаю, это будет заслуженно. Хочу подраться с Иржи Прохазкой. Я здесь», — приводит слова Сантоса MMAJunkie.
Ранее Сантос победил своего соотечественника Джонни Уокера, бой продлился все пять раундов. Для Тиаго эта победа стала 22-й в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений. Уокер, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 17 победах.
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