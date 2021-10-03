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Докос — о признании своего боя несостоявшимся: бесит такая несправедливость

Докос — о признании своего боя несостоявшимся: бесит такая несправедливость
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Боец смешанных единоборств Кайл Докос прокомментировал свой поединок с Кевином Холландом UFC Vegas 38. Докос одержал досрочную победу уже в первом раунде, но позже бой признали несостоявшимся. Причиной тому стало столкновение головами перед победной атакой Докаса, в результате которого Холланд упал лицом вниз — а удары головой в UFC запрещены.

«Честно, это откровенно бесит. Это несправедливость. Кевин полностью оправился от столкновения головами, я в этом уверен. Он продолжал бороться, находился в сознании. Если бы он встал и вырубил меня, все сразу бы сказали, какой он молодец. Но раз я поймал его на удушающий, значит, столкновение помогло именно мне. Конечно, я согласен на реванш. Иначе это будет меня долго преследовать», — рассказал Докос.

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Докос досрочно победил Холланда на UFC Vegas 38, но бой признали несостоявшимся
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