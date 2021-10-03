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«Сегодня болел за «Манчестер Сити». Хабиб посетил ещё один футбольный матч в Англии

«Сегодня болел за «Манчестер Сити». Хабиб посетил ещё один футбольный матч в Англии
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Прославленный боец ММА Хабиб Нурмагомедов посетил в Англии футбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестером Сити» (2:2). Ранее российский спортсмен сходил на матч «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» (1:1), где встретился с легендарным тренером Тони Фергюсоном.

«Атмосфера была потрясающая, но игра — ещё лучше. Сегодня болел за «Манчестер Сити». Очень люблю футбол», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

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