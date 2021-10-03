Холланд — о столкновении головами с Докосом: я ничего не помню

Боец смешанных единоборств Кевин Холланд прокомментировал свой поединок с Кайлом Докосом на прошедшем турнире UFC Vegas 38. Холланд проиграл уже в первом раунде, но позже бой признали несостоявшимся. Причиной тому стало столкновение головами перед победной атакой Докаса, в результате которого Холланд упал лицом вниз — а удары головой в UFC запрещены.



«Я ничего не помню. Почувствовал, что падаю, после чего понял, что Докос уже забрал мою спину. Конечно, я хочу переиграть ситуацию, провести поединок заново. Удачный удар головой — это лучшее, что могло случиться с Докосом в этом бою. Я уважаю Кайла, но драка — это драка. Не чувствую, что между нами она завершена», — приводит слова Холланда MMAJunkie.

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