Отец Тайсона Фьюри рассказал, почему Александру Усику не дали нокаутировать Энтони Джошуа

Джон Фьюри, отец знаменитого боксёра Тайсона Фьюри, прокомментировал победу Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа. Украинец выиграл единогласным решением судей по итогам 12 раундов.



«Судьи отдали победу тому, кто её заслужил. Украина может гордиться Усиком, он победил на чужой территории. Не могу высказать ему каких-то претензий, он показал решимость и волю к победе.



Думаю, что Усика лишили досрочной победы, потому что за десять секунд до финального гонга кто-то махал полотенцем. Верю, что ему следовало отдать досрочную победу.



Усик дрался на выезде, поэтому победу нужно было заслужить. Джошуа выступал дома. Но Усик сделал всё, что от него требовалось», – рассказал Джон Фьюри Boxing Social.