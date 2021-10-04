Хабиб: меня окружила тысяча пьяных фанатов «Ливерпуля». Но я был готов дать им бой

Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал забавную историю, как он оказался в гуще болельщиков после матча «Ливерпуля» и «Манчестера Сити» (2:2). Россиянин пошутил, что был готов дать бой поклонникам «Ливерпуля» после своей встречи с Алексом Фергюсоном.



«Я чувствую давление из-за популярности. Даже когда хожу в «Макдоналдс», например. Там я иногда прошу друга прикрыть меня, чтобы люди меня не узнали. Или сегодня, например. Я выхожу с «Энфилда» и попадаю в гущу фанатов «Ливерпуля», меня окружила тысяча пьяных болельщиков. Но я готов был дать им бой, если что. Ведь за день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что это был опасный момент. Это давление, потому что везде тебя могут узнать», — рассказал боец в интервью Islam Channel.