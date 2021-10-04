Майк Тайсон — о третьем бое Уайлдер-Фьюри: Деонтей хочет победить или только заработать?

Легендарный боксёр Майк Тайсон поделился ожиданиями перед третьим поединком Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Бой прославленных тяжеловесов состоится 9 октября.



«Мне нравится Уайлдер. Но собирается ли он победить в третьем поединке, или идёт туда, только чтобы заработать большие деньги? Он действительно собирается победить?



Я бы посоветовал Уайлдеру выложиться на максимум в первые пять-шесть раундов. Если он сможет поймать Фьюри нокаутирующим ударом, значит, сможет. Ему нужно сделать всё возможное, выиграть — или проиграть», — приводит слова Тайсона talkSPORT.



Изначально бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли на 9 октября. В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.