Хабиб: Ислам Махачев сломает Чарльза Оливейру. Я говорю так не потому, что он мой брат

Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что Ислам Махачев сумел бы победить чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейру. Хабиб предположил, что Махачев одержал бы победу во втором или третьем раунде.



«Если бы они провели один раунд, вряд ли смогли бы поймать друг друга на приём. Но если это будет пятираундовый чемпионский бой, где нужно будет показать свой дух, Ислам сломает Чарльза. Я говорю так не потому, что он мой брат. Я смотрел много боёв Оливейры и много боёв Махачева. Ислам силён физически и ментально, великолепен в партере, его самбо и дзюдо гораздо лучше. Думаю, во втором или третьем раунде Ислам сломает его», — рассказал боец в интервью Islam Channel.

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