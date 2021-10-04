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Хабиб — о критике после слов о ринг-гёрлз: мне абсолютно всё равно, что говорят люди

Хабиб — о критике после слов о ринг-гёрлз: мне абсолютно всё равно, что говорят люди
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Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал шумиху, которую вызвало его заявление о ринг-гёрлз. Напомним, россиянин назвал ринг-гёрлз «ненужными людьми в ММА».

«У меня есть свой промоушен, и кто-то меня спросил, почему в нём нет ринг-гёрлз. Я ответил, что в них нет никакого смысла. Это моё мнение. Некоторые со мной не согласились, но какая мне разница? Мне всё равно, что они думают, у меня есть свое мнение.

Это мой промоушен, и в нём всё решаю я. Ни Дана Уайт, ни кто-то ещё. Дана может делать, что хочет, и я никогда не буду его судить. Но и мне абсолютно всё равно, что говорят люди. Если у меня есть мнение, я беру и говорю его», — рассказал боец в интервью Islam Channel.

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