Хабиб — о критике после слов о ринг-гёрлз: мне абсолютно всё равно, что говорят люди
Поделиться
Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал шумиху, которую вызвало его заявление о ринг-гёрлз. Напомним, россиянин назвал ринг-гёрлз «ненужными людьми в ММА».
«У меня есть свой промоушен, и кто-то меня спросил, почему в нём нет ринг-гёрлз. Я ответил, что в них нет никакого смысла. Это моё мнение. Некоторые со мной не согласились, но какая мне разница? Мне всё равно, что они думают, у меня есть свое мнение.
Это мой промоушен, и в нём всё решаю я. Ни Дана Уайт, ни кто-то ещё. Дана может делать, что хочет, и я никогда не буду его судить. Но и мне абсолютно всё равно, что говорят люди. Если у меня есть мнение, я беру и говорю его», — рассказал боец в интервью Islam Channel.
Комментарии
- 4 октября 2021
-
13:18
-
13:05
-
12:17
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
09:55
-
09:39
-
09:28
-
00:46
- 3 октября 2021
-
23:41
-
22:47
-
21:44
-
21:16
-
20:17
-
19:47
-
18:52
-
18:23
-
17:26
-
16:45
-
16:07
-
15:14
-
14:08
-
13:20
-
12:51
-
12:46
-
11:53
-
10:55
-
10:08
-
09:39
-
06:33
-
05:14
-
04:45
-
04:14
-
02:41
Партнерский контент