«Нас развели». Экс-тренер Владимира Кличко уверен, что бой Усика и Джошуа был договорным

Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничёв выразил уверенность в договорном характере боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Напомним, украинский боксёр одержал уверенную победу единогласным решением судей.
«Все мы увидели, на что способен Усик и как обделался Джошуа. К сожалению, бой мне не понравился в том плане, что Джошуа ничего не делал. Такое ощущение, что нас развели. Мы как клоуны, они смотрят на нас сверху, как в цирке. Видно, там какой-то договорняк. Объясню, почему я так думаю.
У Джошуа контракт на $ 100 млн с арабами где-то на три боя. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в хэвивейт.
Чтобы Джошуа закрыть контракт с арабами, ему нужно закрыть три боя. Смотрим: первый бой он проигрывает, второй бой выигрывает и, возможно, они могут сделать третий бой. Вот они взяли такую историю и развели нас», — сказал Городничёв в эфире своего канала на YouTube.
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