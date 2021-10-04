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Фёдор Емельяненко: Александр деклассирует себя такими боями, как с Артёмом Тарасовым

Фёдор Емельяненко: Александр деклассирует себя такими боями, как с Артёмом Тарасовым
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мнением о поединке своего брата Александра Емельяненко и блогера Артёма Тарасова.

«От боя Александра с Тарасовым остались тяжёлые впечатления. Мне много от чего неприятно. Неприятно, что Федерация бокса убивает бокс такими боями. Вы же понимаете, что такие бои не дают никакой популяризации бокса. Особенно обидно это ребятам боксёрам, которые стали олимпийскими чемпионами, потому что они зарабатывают гораздо меньше, чем блогер Тарасов и Александр Емельяненко, о образе жизни которого все знают.

Думаю, пахарям, которые всю свою жизнь посвящают боксу, добиваются высоких наград обидно, что они зарабатывают гораздо меньше. Не помню, кто именно так высказался, но я согласен, что Александр деклассирует себя такими боями», — сказал Фёдор Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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