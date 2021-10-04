В Нижнем Новгороде определились победители Кубка России по ММА

Определились победители первого постпандемийного розыгрыша Кубка России — 2021 по смешанным боевым единоборствам — ММА, триумфаторы и финалисты которого стали мастерами спорта и завоевали путёвки на следующий чемпионат России. В этом году Союзу ММА России пришлось в экстренном порядке менять локацию турнира и переносить его из Калининграда в Нижний Новгород. В турнире приняли участие около 70 сильнейших спортсменов страны не моложе 18 лет.
Лучшими в своих весовых категориях стали: Дмитрий Панков (до 52,2 кг, Волгоградская обл.), Ильяс Садыков (до 56,7 кг, Омская обл.), Роберт Мурадханов (до 61,2 кг, Республика Дагестан), Давид Джибилов (до 65,8 кг, РСО-Алания), Эдуард Чибиров (до 70,3 кг, РСО-Алания), Сагид Курбанов (до 77,1 кг, Санкт-Петербург), Шамиль Гаджимагомедов (до 83,9 кг, Москва), Евгений Котов (до 93 кг, Тверская обл.), Магомед Тучалов (до 120,2 кг, Республика Дагестан). В командном зачёте наибольшее количество зачётных очков завоевали спортсмены из Москвы, второе и третье места на подиуме заняли представители Нижегородской и Омской областей соответственно.
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