Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на бой Хамзат Чимаев — Ли Цзиньлян

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка Хамзата Чимаева и китайского бойца Ли Цзинляна. Бой состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в ночь с 30 на 31 октября мск.
«Думаю, Чимаев одержит победу. Я не считаю, что тот парень сможет остановить Хамзата, его прессинг, борьбу и грэпплинг. Да, конечно, этот парень из Кореи хорош в стойке, хорош на руках. Но Чимаев сможет его перевести в партер и финишировать. Не считаю, что этот парень сможет остановить его», — цитирует Хабиба Нурмагомедова Sportskeeda.
Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.
В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Цзинлян за карьеру одержал 18 побед и потерпел восемь поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.
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