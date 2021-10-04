Боец Bare Knuckle умер спустя полтора месяца после поражения нокаутом

Боец смешанных единоборств Джастин Торнтон скончался после травм, полученных в результате поражения нокаутом на турнире промоушена кулачных боёв Bare Knuckle FC в августе 2021 года, сообщает MMAFighting.



Роковой турнир состоялся 20 августа в Миссисипи (США). Торнтон уже на 19-й секунде боя был отправлен в нокаут Диллоном Клеклером, после чего доставлен в медицинский центр.



«Мы очень опечалены, узнав о смерти одного из наших бойцов, Джастина Торнтона, выступавшего на турнире BKFC 20. Выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким», — цитирует главу промоушена Bare Knuckle FC Дэвида Фельдмана MMAFighting.



Как сообщает источник, Торнтон был частично парализован после боя и оставался в больнице в течение нескольких недель. В последнее время он боролся с инфекцией, вызванной травмой спинного мозга.