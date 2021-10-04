«Рыбачьте ответственно». Конор Макгрегор поймал огромную рыбу и отпустил её в океан

33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор написал в своём «твиттере», что он поймал огромную рыбу на заднем дворе своего особняка в Майами. По его словам, это акула.
Вскоре Макгрегор поспешил успокоить своих подписчиков и опубликовал видео, на котором он отпускает рыбу обратно в океан.
«Возвращайся, маленькое океанское существо. Защитите океан. Рыбачьте ответственно», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.
Если у вас не отображается видеозапись, то её можно посмотреть в «твиттере» Конора Макгрегора.
В настоящее время Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Макгрегора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Он одержал победу ещё в первом раунде.
- 4 октября 2021
-
23:45
-
22:57
-
22:34
-
22:03
-
20:54
-
19:45
-
18:43
-
17:53
-
16:06
-
15:17
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
13:58
-
13:18
-
13:05
-
12:17
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
09:55
-
09:39
-
09:28
-
00:46
- 3 октября 2021
-
23:41
-
22:47
-
21:44
-
21:16
-
20:17
-
19:47
-
18:52
-
18:23
-
17:26
-
16:45
-
16:07