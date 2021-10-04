«Рыбачьте ответственно». Конор Макгрегор поймал огромную рыбу и отпустил её в океан

33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор написал в своём «твиттере», что он поймал огромную рыбу на заднем дворе своего особняка в Майами. По его словам, это акула.

Вскоре Макгрегор поспешил успокоить своих подписчиков и опубликовал видео, на котором он отпускает рыбу обратно в океан.

«Возвращайся, маленькое океанское существо. Защитите океан. Рыбачьте ответственно», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.

Если у вас не отображается видеозапись, то её можно посмотреть в «твиттере» Конора Макгрегора.

В настоящее время Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Макгрегора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Он одержал победу ещё в первом раунде.