«Бывшей жене рекомендовали сделать аборт». Ф. Емельяненко — о причинах поражений в 2011-м

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о причинах поражений в поединках с Антониу Силвой и Дэном Хендерсоном в 2011 году.



«Были определённые причины психологического характера, давление было тяжёлое. Поражения пришлись на период беременности моей бывшей жены Марины нашей дочкой, Лизочкой. Скажем так – как только пошли медицинские обследования, в каждом кабинете кричали: «Аборт!» Куда бы мы ни заходили, говорили так. У Марины были определённые небольшие отклонения по здоровью.



Переживания, плюс другие тяжёлые жизненные ситуации привели к этому. Куда бы мы ни зашли, каких бы нам врачей ни советовали, хороших врачей. До смешного доходило: Марина заходит к врачу, врач берёт её карточку и начинает кричать: «Аборт!»



А потом врач спрашивает: «А вы к кому пришли?» Марина ответила: «Ну, так и так, к такому-то врачу». А ей в ответ: «А, это вам через два кабинета, идите отсюда». Человек в положении, я везде с ней ходил. Приходилось сильно, страшно переживать. Господь так управил, что у нас родилась здоровенькая девочка, Марина, слава богу, тоже выправилась. Всё было хорошо. Когда я вылетал на бой с Хендерсоном, Марину везли рожать, у неё схватки начались. Все моё пребывание в Америке скрасилось определёнными этими тонами. Девочка родилась здоровая, слава богу, но Марина выправлялась тяжеловато после операции, после кесарева.



Потом пересматривал эти бои. Мне тяжело было даже не от этих поражений. Выходят два человека, победителем уходит один. Обидно было, что люди, которые были вокруг меня, ездили со мной, клялись в вечной дружбе, преданности, как один вдруг запели другую песню. Вплоть до того, что меня хотели к бабкам вести на читку, к ворожеям. Пришлось в срочном порядке почистить своё окружение», — сказал Фёдор Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».