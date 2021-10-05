Макгрегор рассказал, сколько на самом деле PPV заработал его реванш с Порье

33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор рассказал, что его второй бой с Дастином Порье продал полтора миллиона платных трансляций. Ранее появлялась информация, что бой заработал 1,8 млн PPV.



В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.



Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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