Сэндхаген: мне нравится стиль Яна. Но он много пропускал, его можно потрясти ударом

Известный боец Кори Сэндхаген поделился ожиданиями от поединка с Петром Яном. Бойцы встретятся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
«Пётр Ян — лучший боец дивизиона, если я выиграю у него, буду чувствовать себя настоящим чемпионом, хотя на кону только временный пояс. Он всегда пытается нокаутировать своего соперника, причинить ему ущерб. Мне нравится его стиль, это очень зрелищно.
Я ожидал, что Стерлинг снимется с боя, поэтому полтора месяца назад начал тренировочный лагерь. Я не хотел упустить шанс, который мне может дать судьба.
Честно говоря, я не знаю, как пройдёт наш поединок. Ян крепкий парень, но он много пропускал и его можно потрясти ударом. Знаю, что он будет пытаться нокаутировать меня, так как никогда не пытался выиграть по очкам, я постараюсь сделать то же самое», – цитирует Сэндхагена MMA Fighting.
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