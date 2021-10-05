Стало известно, сколько заработают Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер за свой третий бой

Стало известно, сколько заработают боксёры-тяжеловесы Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер за свой третий поединок. По информации Essentially Sports, Фьюри получит $ 30 млн гарантированного гонорара, его соперник — 20 млн.



Также отмечается, что у Фьюри будет небольшое преимущество при разделении доходов от платных трансляций — Тайсон получит 60% прибыли.



Изначально бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли на 9 октября. В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.