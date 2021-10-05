Гассиев — о возможном реванше с Усиком: Александр в топе, а я только на подходе к этому

Известный российский боксёр Мурат Гассиев поделился мнением о поединке Александра Усика и Энтони Джошуа. Украинский спортсмен одержал уверенную победу единогласным судейским решением.
«Я смотрел бой Саши. Поздравляю его с победой. Он очень классно себя показал, отработал на 100 процентов, выиграл. Думаю, сейчас он – в тройке лучших супертяжеловесов в мире. А там уже всё зависит от того, кому какой боксёр больше нравится.
Сможет ли Усик победить Фьюри или Уайлдера? Время покажет, кто с кем как отбоксирует и что будет дальше. Ведь бой на бой не приходится.
Мой реванш с Усиком? Сейчас об этом думать не стоит, потому что Александр в топе, а я только на подходе к этому. Но если этот бой состоится и будет интересен зрителям, то мы, конечно же, его проведём. Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать всех тех, кто будет выходить против меня на ринг», — рассказал Гассиев в эфире YouTube-канала Diplomatrutube.
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