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Гассиев — о возможном реванше с Усиком: Александр в топе, а я только на подходе к этому

Гассиев — о возможном реванше с Усиком: Александр в топе, а я только на подходе к этому
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Известный российский боксёр Мурат Гассиев поделился мнением о поединке Александра Усика и Энтони Джошуа. Украинский спортсмен одержал уверенную победу единогласным судейским решением.

«Я смотрел бой Саши. Поздравляю его с победой. Он очень классно себя показал, отработал на 100 процентов, выиграл. Думаю, сейчас он – в тройке лучших супертяжеловесов в мире. А там уже всё зависит от того, кому какой боксёр больше нравится.

Сможет ли Усик победить Фьюри или Уайлдера? Время покажет, кто с кем как отбоксирует и что будет дальше. Ведь бой на бой не приходится.

Мой реванш с Усиком? Сейчас об этом думать не стоит, потому что Александр в топе, а я только на подходе к этому. Но если этот бой состоится и будет интересен зрителям, то мы, конечно же, его проведём. Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать всех тех, кто будет выходить против меня на ринг», — рассказал Гассиев в эфире YouTube-канала Diplomatrutube.

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