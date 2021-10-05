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Дизайнеры рассказали, кому будет посвящён костюм Уайлдера в третьем бою с Фьюри

Дизайнеры рассказали, кому будет посвящён костюм Уайлдера в третьем бою с Фьюри
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Известные дизайнеры Космо Ломбино и Донато Кроули рассказали подробности о костюме боксёра Деонтея Уайлдера, в котором тот выйдет перед третьим поединком с Тайсоном Фьюри.

Как сообщили дизайнеры, костюм Уайлдера будет посвящён его предкам — народности эдо, которая проживает на территории современной Нигерии.

«Это особенный костюм. Деонтей лично обсуждал его дизайн, предложив использовать красные и черные цвета, которые отображают африканские корни Уайлдера», — цитирует Ломбино The Sun.

Изначально бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли на 9 октября. В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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