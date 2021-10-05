Дизайнеры рассказали, кому будет посвящён костюм Уайлдера в третьем бою с Фьюри

Известные дизайнеры Космо Ломбино и Донато Кроули рассказали подробности о костюме боксёра Деонтея Уайлдера, в котором тот выйдет перед третьим поединком с Тайсоном Фьюри.
Как сообщили дизайнеры, костюм Уайлдера будет посвящён его предкам — народности эдо, которая проживает на территории современной Нигерии.
«Это особенный костюм. Деонтей лично обсуждал его дизайн, предложив использовать красные и черные цвета, которые отображают африканские корни Уайлдера», — цитирует Ломбино The Sun.
Изначально бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли на 9 октября. В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
- 5 октября 2021
-
13:49
-
13:22
-
12:37
-
11:50
-
11:08
-
10:52
-
09:58
-
09:38
-
02:56
-
02:14
-
00:44
- 4 октября 2021
-
23:45
-
22:57
-
22:34
-
22:03
-
20:54
-
19:45
-
18:43
-
17:53
-
16:06
-
15:17
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
13:58
-
13:18
-
13:05
-
12:17
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
09:55
-
09:39
-
09:28
-
00:46