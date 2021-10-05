«Я буду ещё быстрее и мощнее». Александр Усик — о реванше с Энтони Джошуа
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Украинский боксёр Александр Усик пообещал, что будет выглядеть ещё лучше во втором поединке с Энтони Джошуа. Первая встреча спортсменов завершилась уверенной победой Усика судейским решением.
«С Джошуа боксировала и добилась победы отличная версия Александра Усика. Но в следующий раз моё выступление будет ещё ярче. Я не чувствую на себе никаких оков, надеюсь, что в реванше буду ещё быстрее и мощнее. Даже когда кажется, что ты выступил на пределе, можно ещё лучше провести подготовку, и окажется, что твои возможности далеко не исчерпаны. Всё, что для этого нужно, — дисциплина, амбиции и желание трудиться», — рассказал Усик в эфире DAZN.
Ранее бывший тренер Владимира Кличко назвал бой Усик — Джошуа договорным.
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