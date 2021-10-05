Известный боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что получил травму в преддверии боя с Магомедом Исмаиловым. Поединок должен состояться 16 октября в Сочи.
«Три недели назад у меня было растяжение и частичный разрыв акроминально-ключичного сустава, но теперь уже с правой стороны.
На тренировке сделал мельницу, упал, воткнулся. Будет неправильно совсем отказаться от боя, неправильно по отношению к зрителям, ведь мы и так растянули эту историю на три года. Нужно пирожки кушать, пока они горячие», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу Руслана Гумилёва.
На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.
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