Никита Джигурда рассказал, как с ним отказался драться телеведущий Владимир Соловьёв

Артист Никита Джигурда прокомментировал свой бой с депутатом Виталием Милоновым и рассказал, что с ним отказался драться известный телеведущий Владимир Соловьёв.



«Я сразу сказал, что удивлён смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее. Но всё понятно — он депутат, а я воин света, язычник, медист. Никаких договоров о том, что это будет „понарошку“, нет. Я пообещал, что Милонов не уедет на „скорой помощи“. Задача была только в том, чтобы ненароком не убить депутата Государственной думы.



Соловьёв с предложенной темы спрыгнул. Если говорить по-русски, ведущий Владимир Соловьёв „зассал“. Одно дело — оскорблять людей на людей на расстоянии и тех, кто не может тебе ответить. Но лично в мой адрес прозвучали оскорбления, которые я, как народный артист Чеченской республики, пропустить не мог», — цитирует Джигурду Mash.

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