Боец UFC Кевин Холланд задержал угонщика автомобиля

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд принял непосредственное участие в задержании угонщика автомобиля.
«Я еду по улице и вдруг вижу, как какой-то парень выезжает с парковки, а за ним гонится толпа других парней, и один из них кричит, что он угнал его машину. Я тут же развернулся и погнался за угонщиком. Вместо того, чтобы позвонить в полицию, я набрал своего тренера и говорю: «Эй, один парень проезжает по твоему району и только что украл машину. Мы должны его поймать». И он такой: «Хорошо, держу пари, что тебе это удастся», — приводит слова Холланда Daily Mail со ссылкой на его видеоинтервью для MMAFightingonSBN.
В дальнейшем Кевин объединил усилия с человеком, чей автомобиль угнали. Вместе они настигли похитителя, а Холланд помог его задержать.
Фото можно посмотреть на странице инсайдера Ариэля Хельвани в «Твиттере».
Последний поединок Холланд провёл на турнире UFC Vegas 38. Кевин встречался с соотечественником Кайлом Докосом и проиграл ему уже в первом раунде, но позже бой признали несостоявшимся. Причиной тому стало столкновение головами перед победной атакой Докаса, в результате которого Холланд упал лицом вниз — а удары головой в UFC запрещены.
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