«Отличное занятие с девчонками». Марина Мороз показала фото с тренировки

Украинская спортсменка, боец UFC Марина Мороз, разместила новый пост в своём «инстаграме», поделившись с подписчиками фото с тренировки. На снимке, помимо Марины, присутствуют американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, боец ММА Эвелин Мартинс и Мишель Монтегю из Новой Зеландии.

«Отличное занятие с девчонками», — подписала фото Мороз.

Фото можно посмотреть на странице Марины Мороз в «Инстаграме».

Мороз в последний раз выходила в октагон 14 марта 2020 года на турнире UFC Fight Night 170 и победила Майру Буэно Силву. Эта победа стала для украинки в UFC второй подряд. Следующий бой Марина проведёт с представительницей Бразилии Луаной Каролиной.