«Отличное занятие с девчонками». Марина Мороз показала фото с тренировки
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Украинская спортсменка, боец UFC Марина Мороз, разместила новый пост в своём «инстаграме», поделившись с подписчиками фото с тренировки. На снимке, помимо Марины, присутствуют американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, боец ММА Эвелин Мартинс и Мишель Монтегю из Новой Зеландии.
«Отличное занятие с девчонками», — подписала фото Мороз.
Фото можно посмотреть на странице Марины Мороз в «Инстаграме».
Мороз в последний раз выходила в октагон 14 марта 2020 года на турнире UFC Fight Night 170 и победила Майру Буэно Силву. Эта победа стала для украинки в UFC второй подряд. Следующий бой Марина проведёт с представительницей Бразилии Луаной Каролиной.
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