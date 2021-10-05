«Мы пойдём на войну». Действующий чемпион UFC в лёгком весе Оливейра — о бое с Порье

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Бой Оливейра — Порье состоится 11 декабря 2021 года.



«Давайте защищать то, что принадлежит нам. 11 декабря мы пойдём на войну. С верой в бога победа будет за нами», — написал Оливейра в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Оливейры в «Инстаграме».

Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца.