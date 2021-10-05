Биспинг объяснил, почему не считает Хабиба величайшим бойцом всех времён

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг не стал включать экс-чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в число величайших бойцов всех времён и объяснил почему.



«Если сравнить успехи Нурмагомедова с достижениями Джона Джонса, Андерсона Силвы и Жоржа Сен-Пьера, то станет ясно, что эти бойцы боролись на более высоком уровне и в течение гораздо более длительного времени.

Он сам устранился от этого. Он не дрался с лучшими бойцами вплоть до конца своей карьеры.

Если сравнить его с Сент-Пьером, Джонсом или Силвой, то окажется, что их серия против конкурентов мирового уровня была намного дольше. Но я знаю, что Хабиб остановился из-за смерти отца и обещания, которое он дал матери. Так что здесь другие обстоятельства. Я говорю всё это с огромным уважением к Хабибу – я далёк от того, чтобы преуменьшать его достижения, поскольку никогда бы даже не подумал об этом», — приводит слова Биспинга Daily Mail со ссылкой на его интервью для The Pain Game.