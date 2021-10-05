«Я вас не подведу». Пётр Ян обратился к болельщикам

Российский боец Пётр Ян обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку. Соответствующее видео было размещено на странице UFC Russia в «Инстаграме».
«Хочу сказать огромное спасибо своим болельщикам из России и вообще по всему миру за поддержку. Чувствую, вижу, читаю. Я вас не подведу», — сказал Ян.
Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом, состоявшемся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
30 октября 2021 года Ян должен был был провести бой-реванш со Стерлингом, однако в конце сентября стало известно, что Алджэмейн отказался от поединка. Следующим соперником Петра станет американский боец UFC Кори Сэндхаген.
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