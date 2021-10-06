Махачев — Тухугову: постарели из-за этих тренировок, брат
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил свежий пост в своём «инстаграме», показав совместное фото с бойцом Зубайрой Тухуговым, сделанном на тренировке.
«Вся жизнь проходит а зале. Постарели из за этих тренировок, брат», — написал Махачев.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».
В обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC Ислам Махачев поднялся на пятое место, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на седьмом месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что Махачев сумел бы победить чемпиона UFC в лёгком весе, бразильца Чарльза Оливейру.
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