«Без него Ислам растерзает его». Хабиб назвал единственный шанс Хукера победить Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о предстоящем бое российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.
«Бой с Хукером станет очень большим испытанием для Ислама. Это хороший вызов для него. Хукер занимает шестое место в рейтинге, но мне кажется, что он никогда не боролся с кем-то вроде Ислама. Все его бои были против ударников.
Я не знаю, что он собирается делать с борьбой Махачева, его давлением, господством на земле, не знаю, как он собирается его остановить. Единственное, что у него есть, — это лаки-панч (нокаутирующий удар, нанесённый несознательно. — Прим. «Чемпионата»). Без него Ислам растерзает его — 99 процентов», — приводит слова Хабиба BJ Penn со ссылкой на его интервью, данное во время конференции в Великобритании.
Бой Махачева и Хукера состоится на турнире UFC 267.
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