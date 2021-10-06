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«Завершу карьеру только тогда, когда останется один чемпион». Уайлдер — о бое с Усиком

«Завершу карьеру только тогда, когда останется один чемпион». Уайлдер — о бое с Усиком
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Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Я определённо хочу подраться с Усиком. Мне нравится то, что он говорит. Александр — человек чести. Думаю, он сдержит своё слово. Ведь многие берут пояс, а после начинают развлекаться. Но я полагаю, что Усик — воин, который отвечает за сказанные слова.

С нетерпением жду боя с Усиком. Я смогу завершить карьеру только тогда, когда останется один чемпион, одно лицо, одно имя. Больше вариантов нет», — сказал Уайлдер в интервью, доступном на канале Behind The Gloves в YouTube.

В настоящее время Уайлдер готовится к поединку с британцем Тайсоном Фьюри. Изначально их поединок был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли на 9 октября.

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