Хабиб пожелал удачи Тайсону Фьюри в предстоящем бою с Деонтеем Уайлдером

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи знаменитому британскому боксёру Тайсону Фьюри в предстоящем бою с экс-чемпионом мира в тяжёлом дивизионе Деонтеем Уайлдером.



«Удачи в эти выходные», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Изначально бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли. Поединок состоится в ночь на 10 октября мск в Лас-Вегасе (США). Это будет уже третье противостояние боксёров. В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.