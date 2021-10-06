Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Красный цвет означает похороны Тайсона». Дизайнер — о костюме Уайлдера на бой с Фьюри

«Красный цвет означает похороны Тайсона». Дизайнер — о костюме Уайлдера на бой с Фьюри
Комментарии

Известный дизайнер Космо Ломбино рассказал о костюме, в котором выступит американский боксёр Деонтей Уайлдер во время боя с британцем Тайсоном Фьюри.

«Он будет значительно легче и к тому же выглядит просто потрясающе. Уайлдер так счастлив. Костюм сидит идеально. Деонтей готов убивать! Красный цвет, который в нём есть, означает похороны — это будут похороны Тайсона Фьюри», — приводит слова Ломбино TMZ.

Уайлдер и Фьюри должны сразиться в ночь на 10 октября мск. Это будет уже их третий поединок. Изначально планировалось, что он состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Напомним, после поражения во втором поединке с Фьюри Уайлдер обвинил в неудаче свой 40-килограммовый костюм.

Слишком дорогие понты. Уайлдер считает, что лишился пояса чемпиона мира из-за костюма Слишком дорогие понты. Уайлдер считает, что лишился пояса чемпиона мира из-за костюма
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021