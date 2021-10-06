«Красный цвет означает похороны Тайсона». Дизайнер — о костюме Уайлдера на бой с Фьюри
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Известный дизайнер Космо Ломбино рассказал о костюме, в котором выступит американский боксёр Деонтей Уайлдер во время боя с британцем Тайсоном Фьюри.
«Он будет значительно легче и к тому же выглядит просто потрясающе. Уайлдер так счастлив. Костюм сидит идеально. Деонтей готов убивать! Красный цвет, который в нём есть, означает похороны — это будут похороны Тайсона Фьюри», — приводит слова Ломбино TMZ.
Уайлдер и Фьюри должны сразиться в ночь на 10 октября мск. Это будет уже их третий поединок. Изначально планировалось, что он состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Напомним, после поражения во втором поединке с Фьюри Уайлдер обвинил в неудаче свой 40-килограммовый костюм.
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