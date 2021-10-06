Никита Джигурда подписал контракт на следующий бой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2002 года Марина Анисина рассказала, что её мужу, артисту Никите Джигурде, предложили провести ещё один поединок. Более того, контракт на бой уже подписан. Ранее Джигурда сразился с депутатом Виталием Милоновым. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.



«Организаторы остались очень довольными и предложили Джигурде новый поединок с очень известным человеком в шоу-бизнесе. С кем — пока не скажу. Но контракт уже подписан», — написала Анисина в своём «инстаграме».



Организатором поединка Джигурды и Милонова выступил промоушен «Наше Дело». Ранее Джигурда хотел подраться с телеведущим Владимиром Соловьёвым и адвокатом Сергеем Жориным, но оба отказались от боя.

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