Фьюри — Уайлдер: прямая трансляция боя состоится на РЕН-ТВ

В ночь на 10 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоится бой, в ходе которого встретятся знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе Деонтей Уайлдер. Поединок в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции — в 04:45 по московскому времени.
Изначально встреча Фьюри и Уайлдера была запланирована на 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона её перенесли.
Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Ранее удачи Фьюри пожелал бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.
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