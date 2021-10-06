Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри — Уайлдер: прямая трансляция боя состоится на РЕН-ТВ

Фьюри — Уайлдер: прямая трансляция боя состоится на РЕН-ТВ
Комментарии

В ночь на 10 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоится бой, в ходе которого встретятся знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе Деонтей Уайлдер. Поединок в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции — в 04:45 по московскому времени.

Изначально встреча Фьюри и Уайлдера была запланирована на 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона её перенесли.

Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Ранее удачи Фьюри пожелал бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Новость по теме
Хабиб пожелал удачи Тайсону Фьюри в предстоящем бою с Деонтеем Уайлдером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021