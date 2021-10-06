Дана Уайт — о гибели бойца BKFC после нокаута: это же бои на кулаках, чему тут удивляться

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал гибель бойца Джастина Торнтона, выступающего в промоушене BKFC, специализирующегося на драках с голыми кулаками. Торнтон скончался спустя полтора месяца после нокаута, приведшего к его частичной парализованности.
«Это же бои на кулаках, чему тут удивляться. Я не особо их люблю. Когда ребята уходят от нас в подобные промоушены, я переживаю. В UFC мы регулярно проводим бои на протяжении 25 лет. Я организовал более семи тысяч поединков и ещё ни разу не произошло какой-то катастрофы.
Мы тратим $ 20 млн на медосмотры, отправляем бойцов к независимым специалистам. Если на осмотре оказывается, что у спортсмена, к примеру, есть проблемы с сердцем, то мы тратим деньги на то, чтобы выяснить, что с ним не так.
За 20 лет мы выявили десять спортсменов, которые по медицинским показателям не могли участвовать в боях. Если бы они не дрались в UFC, то не узнали бы об этом и, возможно, умерли. Так что нас даже не следует упоминать в одном предложении с кулачными боями. Это два совершенно разных мира», — цитирует Уайта MMA Fighting.
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