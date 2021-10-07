Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер: дата боя, где смотреть, во сколько начало
Поделиться
В ночь на 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США) состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBC, в ходе которого встретятся знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе Деонтей Уайлдер.
Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 10 октября в 04:45 по московскому времени.
Изначально встреча Фьюри и Уайлдера была запланирована на 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона её перенесли.
Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Комментарии
- 7 октября 2021
-
07:00
-
05:04
-
03:06
-
00:12
- 6 октября 2021
-
23:11
-
22:13
-
21:22
-
20:36
-
19:57
-
19:31
-
19:00
-
18:24
-
17:44
-
16:47
-
16:14
-
15:23
-
14:36
-
14:04
-
12:41
-
12:03
-
11:24
-
10:40
-
09:48
-
09:13
-
00:25
- 5 октября 2021
-
23:18
-
22:15
-
21:21
-
20:40
-
20:22
-
19:33
-
19:12
-
18:37
-
17:30
-
16:26
Партнерский контент