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«Нужно будет попросить взвесить его костюм». Фьюри — об оправданиях Уайлдера

«Нужно будет попросить взвесить его костюм». Фьюри — об оправданиях Уайлдера
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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри посмеялся над костюмами Деонтея Уайлдера. Фьюри напомнил, что после поражения во втором бою Уайлдер пожаловался, что на него повлиял слишком тяжёлый костюм, в котором он выходил на арену.

«Наверное, нужно будет попросить Уайлдера взвесить свой костюм перед тем, как он выйдет в нём, чтобы на этот раз не было никаких оправданий. Это был неловкий момент для американского бокса. Ведь этот парень был чемпионом мира в супертяжёлом весе, но при этом придумывал настолько нелепые оправдания. Он жалок, я никогда не видел ничего похожего. Это был позор не только для бокса, но и для страны, для семьи Уайлдера.

Он мог бы просто сказать «Это был честный бой. Ты победил меня этой ночью, увидимся в третьем бою». Но он этого не сделал», — цитирует Фьюри BoxingScene.

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